Его строительство начнётся уже в нынешнем году. Как рассказал «Призыву» глава администрации Киржачского района Михаил Горин, проект прошёл стадию госэкспертизы, утверждена и его смета. Сооружение обойдётся в 120 млн рублей.

– Администрация города сделала и согласовала, мы нашли земельный участок и провели все необходимые процедуры по его согласованию, – отметил Михаил Владимирович. – Он находится в Киржаче, возле средней школы №3. У нас сегодня есть полный пакет документов на строительство бассейна.

Деньги на начало строительных работ заложены в местном бюджете-2017. По объективным причинам не удалось попасть в региональную программу нынешнего года: не хватило времени на подготовку документации. Но в Киржаче сильно рассчитывают, что в следующем году объект будет строиться с поддержкой области.

Глава обращает внимание, что ни в доперестроечные времена, ни тем более после плавательного бассейна у горожан не было. И сегодня самые нетерпеливые пловцы вынуждены ездить для совершения заплывов в Александров, Черноголовку, Ногинск.

– Это не совсем правильно, – замечает глава. – Тем более что район пользуется большой популярностью у москвичей, которых в дачный период приезжает до полумиллиона. И им тоже хочется поплавать…

Отметим, что сегодня в Киржаче нет не только бассейна, но и крытого спортивного зала. Спортивные мероприятия проходят либо на трех стадионах в черте города, либо в школьных спортзалах. Но даже с такой спортбазой киржачские спортсмены в последнее время очень убедительно доказывают своё преимущество.

– У нас хорошо развиты бокс, волейбол, баскетбол, восточные единоборства, – сообщил «Призыву» Михаил Горин. – В последние годы мы вообще очень прилично продвинулись в спорте. Наша волейбольная команда заняла третье место в областном первенстве. Достойные результаты показывают лыжники. Долгое время в районе не было хоккейной команды, теперь создали, и она уже достигла многого. Наша гордость – и шахматисты, в том числе школьники выигрывали престижные турниры.

Киржачцам есть, кем гордиться в спорте, и они надеются, что современный спортивный центр, каким и задумывается плавательный бассейн, появится в ближайшее время.

Фото: http://ic.pics.livejournal.com/ er73_pressa/25712181/361544/361544_900.jpg