ВТБ24 выдал первые автокредиты по новым условиям госпрограммы

ВТБ24 приступил к выдаче первых автокредитов по новым условиям программы льготного автокредитования. Они распространяются на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также на граждан, впервые приобретающих автомобиль. Кредит на покупку машины можно оформить по ставке от 5% годовых и одновременно с этим получить дополнительную скидку в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля.

ВТБ24 – один из лидеров на рынке автокредитования. По итогам первого полугодия 2017 г. банком ВТБ24 было выдано более 47 тысяч автокредитов на сумму почти 29 млрд рублей, в том числе более 16 млрд – по программе льготного автокредитования.

Как отметил старший вице-президент, директор департамента автобизнеса ВТБ24 Алексей Токарев, программа является одним из ключевых драйверов роста рынка автокредитования. «Решение о включении в программу специальных условий на покупку семейного и первого автомобиля очень важно как для поддержки населения, так и для всего российского рынка продажи автомобилей. В ВТБ24 в рамках государственной программы в кредит приобретается около 60% автомобилей, что лишний раз доказывает привлекательность и актуальность предложения», – подчеркнул Алексей Токарев.

Исходя из статистики банка, каждый второй автомобиль приобретается в рамках программы госсубсидирования. При этом средняя стоимость автомобиля, оформляемого в рамках программы, составляет 740 тысяч рублей. Лидерами продаж в данном сегменте являются Lada, Kia, Hyundai, при этом регионами-лидерами по объему кредитования в рамках программы являются Москва, Санкт-Петербург, Казань и Уфа.

Программа «ВТБ24 – Государственная субсидия» распространяется на приобретение новых автомобилей 2016-2017 гг. производства, полной массой не более 3,5 т и максимальной стоимостью не более 1 млн 450 тыс. рублей. Ставка 5% формируется за счёт выдачи к базовой ставке по программе государственной субсидии (в размере 6,7%), оформления страхования жизни и приобретения карты ВТБ24 «Автолюбитель». В кредитном договоре клиента указывается полная ставка программы.

В рамках приобретения автомобиля с господдержкой у заемщика есть возможность приобретения автомобиля без первоначального взноса. Максимальный срок кредита составляет 36 месяцев.

Постановление правительства РФ, утверждающее новые условия программы, опубликовано 11 июля 2017 г. Программа действует до конца 2017 года.