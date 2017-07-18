Лето поднимает белый флаг

В центре погоды “Фобос” подвели итоги половины летнего сезона-2017. Так вот по подсчетам специалистов “Фобоса” в Москве (а Владимирская область практически повторила погодную картину столицы) за полтора месяца выпало 277% осадков, что составляет норму всего сезона.

Средняя температура воздуха была в среднем на 3 градуса ниже климатической нормы. А вода в реках и озерах прогрелась лишь до 17 градусов. Надежд на вторую половину июля синоптики также не возлагают.

– Нужно понимать, что сейчас лето идет на убыль, каждую неделю день становится короче на 15-20 минут, солнце – все ниже над горизонтом, да и последующие развитие атмосферных процессов говорит о том, что никакой июльской жары не предвидится, – сообщается на сайте “Фобоса”.

Если говорить о ближайшей перспективе, то до конца недели в регионе-33, по данным Гидрометцентра, столбики термометра не превысят отметку в 22 градуса днем и 12 градусов ночью. В среду, пятницу и субботу могут пройти небольшие дожди.

Фото: http://www.playcast.ru/uploads/2012/04/26/3317666.jpeg