Льготное страхование имущества – за что мы платим деньги, и как это работает?

Во Владимирской области появилась программа льготного страхования имущества. Давайте разберемся, сколько стоят такие услуги, и что получат граждане при наступлении страхового события.

Что можно застраховать?

Застраховать можно квартиру или частный дом, но при условии, что вы являетесь собственником или не менее 1 года арендуете жилье на условиях социального найма или обычного договора аренды. Страховая защита распространяется на конструктивные элементы – стены, пол, потолок, двери, окна, отделку, инженерное оборудование и внутренние коммуникации.

От чего можно застраховаться?

Список достаточно широкий. К событиям, в случае которых клиент получает страховые выплаты, относятся: пожары (за исключением лесного или травяного), взрыв, удар молнии, стихийные бедствия (кроме наводнения и затопления), внешние воздействия (например, падение дерева), противоправные действия третьих лиц (например, кража со взломом) и гражданская ответственность за причинение вреда имуществу третьих лиц.

Как оформить?

Процедура оформления страхового полиса максимально удобна для клиентов и занимает совсем немного времени. Для того чтобы застраховать имущество, не нужно предъявлять документы и проводить осмотр имущества – достаточно при оплате коммунальных платежей на Почте России обратиться к оператору почтового отделения с просьбой оформить услугу. После покупки выдаются страховой полис и чек, которые необходимо сохранить.

Сколько стоит?

Стоимость страховки составляет всего 45 рублей за 1 месяц. Страховой полис вступает в силу с первого дня месяца, следующего за датой оплаты страхового полиса. То есть, если вы оплатили страховку 20 июля, то уже с 1 августа страховая защита начинает действовать. Не забывайте также регулярно вносить оплату, чтобы в нужный момент не оказаться без поддержки.

Если страховой случай произошел

Страховую защиту обеспечивает ВТБ Страхование. Если неприятности наступили, необходимо обратиться в страховую компанию и сообщить о случившемся. Контактный телефон, а также алгоритм действий и все необходимые документы, которые необходимо предоставить, указаны в страховом полисе. Сумма выплат может достигать 50 тыс. рублей в случае повреждения конструктивных элементов имущества, а также 30 тыс. рублей за отделку, инженерные сети, оборудование или гражданской ответственности перед соседями, квартиру которых, к примеру, может затопить в результате аварии системы водоснабжения.

Ирина Изотова, директор филиала ВТБ Страхование во Владимире:

Страхование особенно важно для тех, у кого нет возможности свободно распоряжаться деньгами. Далеко не каждый может найти крупную сумму, чтобы экстренно сделать ремонт или возместить соседям ущерб. Поэтому такая программа страхования станет дополнительной поддержкой для тех, кто привык рассчитывать свои траты и заботиться о своем имуществе. А специальная цена поможет обеспечить надежную страховую поддержку даже самым незащищенным группам населения. Мы уже отметили большую популярность этой программы. Сейчас она уже действует в 46 регионах страны, а до конца года будет доступна во всех филиалах Почты России. Только во Владимирской области этой услугой ежемесячно пользуются более 3000 клиентов.

А что показывает практика?

Один из страховых случаев произошел в июне в Добром районе Владимира. Мужчина, проживающий на ул. Комиссарова, приобрел страховку, после чего на неделю уехал в отпуск. А когда вернулся, сосед потребовал с него компенсацию затрат на ремонт. Оказалось, что во время отпуска в его квартире сорвало гибкий шланг в уборной. Пока дома никого не было и некому было устранить поломку, вода просочилась к соседу. Мужчина обратился в ВТБ Страхование за возмещением, и, оплачивая страховку всего за 45 рублей в месяц, получил от страховой компании сумму свыше 10 тыс. рублей.