Владимирскую область посетит посол США в России

Как сообщило «Призыву» посольство США в РФ, программа поездки предусматривает знакомство с работой расположенных в регионе совместных российско-американских предприятий, местным бизнес-сообществом.

Посол Джон Теффт проведет встречи с представителями Русской православной церкви, побеседует с выпускниками американских программ образовательного и профессионального обмена.

Кроме того, глава американской дипмиссии отдаст дань уважения богатому историческому и культурному наследию этого российского региона. Так, посол Джон Теффт планирует посетить включённые в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, Церковь Покрова на Нерли близ Боголюбова, Суздальский кремль и ряд других выдающихся памятников русского зодчества.

В рамках визита запланирован также круглый стол с ведущими журналистами Владимирской области, в котором примут участие журналисты «Призыва».

Фото: http://img2.ntv.ru/home/news/20140905/posol_vs.jpg