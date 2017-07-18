ВТБ24 за первую неделю продал 20 тысяч «Мультикарт»

10 июля ВТБ24 запустил новый флагманский продукт в линейке кредитных и дебетовых карт, который позволяет клиентам самостоятельно выбирать бонусную категорию. С момента старта продаж «Мультикарту» ВТБ24 уже оформили более 20 тысяч человек.

Новый продукт заменил всю ранее действующую линейку пластиковых карт банка. Теперь клиенты могут самостоятельно подобрать дебетовую или кредитную карту с одной программой лояльности по своему выбору. При желании бонусную составляющую можно будет изменить.

Для клиентов доступны различные программы лояльности, предусматривающие накопление бонусов в зависимости от типов транзакций: за повседневные покупки, оплату путешествий, счетов за парковки, АЗС, рестораны и кафе. Также предусмотрены cash-back на весь оборот по карте и возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету до 1,5 п.п.

Так, при зарплате клиента в размере 70 тыс. рублей и объеме ежемесячных операций по карте в 40 тыс. годовой доход от «Мультикарты» составит более 10 тыс. руб., при этом обслуживание карты для клиента будет абсолютно бесплатным.