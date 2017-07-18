Во Владимирской области дети стали лучше сдавать экзамены

Директор областного департамента образования Ольга Беляева заявила, что результаты ЕГЭ владимирских школьников почти по всем предметам лучше достижений прошлого года.

В этом году существенно выросло число выпускников, сдавших единые экзамены на высшие баллы. По 11 предметам сотни учеников набрали от 80 до 100 баллов. Так, 25 старшеклассников получили 100 баллов по русскому языку, 7 – по химии, впервые 2 – по обществознанию.

Повысился и средний балл. К примеру, по биологии сегодняшние выпускники в среднем заработали 55 баллов, а прошлогодние – 36. Вместе с тем, сократилась число выпускников, которые не смогли преодолеть минимальные пороги по математике, обществознанию, физике, истории.

Не обошлось без нарушений. Пять участников ЕГЭ вывели с экзаменов за наличие мобильных телефонов, а еще одного ученика за пользование шпаргалками.

По результатам сдачи двух обязательных предметов 7 старшеклассников не получили аттестат. Для сравнения, в прошлом году зафиксирован всего один такой эпизод. Любопытно, что в списках неаттестованных есть ученик, который трижды писал итоговое сочинение, но так и не получил минимального балла.

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