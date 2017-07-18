В Ковров привезут автомат Калашникова и немецкий «Маузер»

Со своей уникальной коллекцией, в которой представлено более 250 единиц оружия XX века, Иосиф Ботерашвили побывал в прошлом году во Владимире. Теперь собственными глазами увидеть “Циркулярку Гитлера” и легендарный ППШ смогут жители города воинской славы.

Выставка будет работать с 21 июля по 19 сентября. Свою коллекцию Иосиф Ботерашвили посвятил деду – участнику Великой Отечественной войны. Экспонаты житель Ярославля собирал по всему миру в течение 17 лет. Это и пистолеты, и пулеметы, и винтовки.

Подарком для ковровчан станет редчайший станковый пулемет конструктора Василия Дегтярева. Их в нашей стране осталось всего семь штук. В коллекцию к Иосифу Ботерашвили он “приехал” из Финляндии, где был приобретен на аукционе за немалые деньги. Представлены в коллекции и изобретения Калашникова, например, редкий зеленый автомат. Он производился для пограничных войск. За ним Иосиф Ботерашвили проехал четыре тысячи километров. Американский коллекционер предлагал за него миллион долларов. Ведь их в мире осталось всего четыре. Но ярославец экспонат не продал – для него это как продать Родину.

В коллекции также нашло свое место оружие, которое в свое время находилось на вооружении армий СССР, Германии, Бельгии, США, Израиля, Польши и других стран. Стрелять из него уже нельзя. Но каждый экспонат имеет номер и клеймо завода-изготовителя.

Фото: http://stechkin.info/gallery/data/media/256/s-prikladami.jpg