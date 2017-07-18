Сотрудники Владимирского ЛО МВД России на транспорте задержали на железнодорожном вокзале Владимира местного жителя 1996 года рождения. У него в ходе личного досмотра было обнаружено и изъято 30 свёртков с порошкообразным веществом светло-белого цвета и 10 свёртков с порошком растительного происхождения.

Свёртки были направлены на исследования. По заключению экспертов, порошкообразные вещества светло-белого цвета является наркотическим средством «соль» (синтетическая «дурь») общей массой 12,369 грамма, а порошок растительного происхождения – не что иное, как «Спайс» (курительная смесь – вид травы с нанесённым химическим веществом) общей массой 28,279 грамма.

Полицейским молодой человек пояснил, что свертки с наркотическим веществом он хранил для личного употребления без цели сбыта, и наркотики-де он приобрёл посредством «закладки».

Следственным отделом Владимирского ЛО МВД России на транспорте в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»

Фото: https://railwayz.info/photolines/images/912/1387650774156.jpg