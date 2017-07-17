В бизнес идут женщины, молодежь и отставные силовики

В регионе-33, как и по всей стране, пошла третья волна развития малого бизнеса. Первая пришлась на начало 90-х, вторая – на середину 2000-х, третью волну повышенного интереса к предпринимательству в «Опоре России» наблюдают в настоящее время. По словам Александра Калинина (на фото – в середине), за последний год количество субъектов малого и среднего бизнеса в стране выросло на 500 тысяч предприятий.

– Прежде всего мы видим, что заинтересовались женщины, молодые люди, отставные сотрудники силовых структур, – отметил Александр Калинин. – Эти категории граждан пытаются открыть свое дело. Но из полумиллиона вновь зарегистрированных предприятий 98% – это микробизнес. Это организации с численностью до 15 человек и с годовым оборотом до 120 миллионов рублей. Сегодня в России работают 6 миллионов таких предприятий.

Для сравнения средних предприятий в стране – менее 20 тысяч, малых – 220 тысяч. Нежелание расти Александр Калинин объясняет это возрастающей административной и налоговой нагрузкой, многочисленными проверками, нечестной конкуренцией. Вырабатывать механизмы помощи микробизнесу для его перехода на новую ступень развития общественники планируют с руководителями субъектов РФ, представителями правительства и депутатами Госдумы на сентябрьском форуме «Опоры России».

Директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг обладминистрации Сергей Кошелев отметил, что в регионе-33 действуют механизмы поддержки бизнесменов, желающих расти и развиваться. Работают микрокредитные организации, создан гарантийный фонд, действуют бизнес-инкубаторы и инжиниринговый центр, с недавнего времени в регионе работают проект “Фермерский уголок”. По словам Сергея Кошелева, благодаря различным видам поддержки во Владимирской области увеличивается количество как микробизнеса, так и предприятий малого и среднего бизнеса.

Перспективу для развития малого и среднего бизнеса во Владимирской области Александр Калинин видит в ее географическом расположении. Логистические связи между регионом-33 и Москвой налажены достаточно хорошо. Задача: производить у нас, а продавать – в столице.

– Я знаю, что с нуля в Гусь-Хрустальном создали производство насосов для нефтехимической промышленности, – отметил Александр Калинин. – Этот опыт нужно тиражировать по всей области. Конечно, Владимирской области нужно развивать и народные промыслы. Необходимо осуществлять брендирование, оказывать содействие в проведении выставок, предоставлять помещения для продажи продукции в местах, где проходят туристические маршруты. Туриста нельзя выпускать с деньгами из Владимира. Все мы знаем: едешь в Турции на экскурсию, тебя завозят в шубный шоу-рум или еще куда-то. Эти технологии давно работает по всему миру. Ими нужно пользоваться.