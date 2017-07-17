Узнай о ремонте дорог на карте области

Областной департамент транспорта и комитет информатизации актуализировали информацию на портале геоинформационной системы (ГИС). В рубрике «транспортная и дорожная инфраструктура» можно найти информацию по ремонту мостов и дорог, восстановлению остановочных павильонов и освещения пешеходных переходов.

К примеру, в Собинском районе на разворотной площадке в поселке Асерхово обновят остановочный комплекс, в Гороховецком районе на дороге Фоминки-Рождественно-Быкасово реконструируют мостовой переход, а в Кольчугинском районе на дороге Колокша-Кольчугино-Александров на 55-56 километре поставят новые фонари у пешеходного перехода.

Схема наглядная, каждый вид работ подсвечен на карте своим цветом, можно легко менять масштаб карты. Больше всего отметок на карте по ремонту дорожного покрытия. Указан даже небольшой объем ремонтных работ – на участке от 1 до 2 километров.

Чтобы посмотреть карту, достаточно пройти по ссылке.