Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «СтройАвтоматика» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту уличного освещения ул.Первомайская от д.19 до д.57, ул.Лейтенанта Гаврилова, ул.Автомобилистов, ул.Юбилейная, ул.Октябрьская в п.Андреево Судогодского района.

В своей жалобе заявитель утверждает, что аукционной комиссией неправомерно принято решение о несоответствии его заявки требованиям документации об электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий, правомерно признала заявку заявителя не соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации.

Тем самым, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «СтройАвтоматика»на действия аукционной комиссии по доводам, изложенным в ней необоснованной.