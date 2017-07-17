Владимирское УФАС сообщает

Жалоба ООО «Профит-плюс» на положения аукционной документации признана частично обоснованной

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Комиссия  Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Профит-плюс» на положения документации об электронном аукционе на право заключения контракта на  cтроительство объекта:eлица в жилой застройке, расположенная по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское, пос.Первомайский, примерно в 246 м по направлению на юго-запад от д.24-б.

По мнению заявителя, документация об электронном аукционе и проект контракта составлены с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения в проекте контракта.

Таким образом, рассматриваемый проект контракта, требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу  ООО «Профит-плюс» по  доводам, изложенным в ней частично обоснованной.

В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

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