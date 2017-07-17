Мошенники обнуляют карты владимирцев

«Карточные» мошенники не снижают активности. На днях жертвой кибермошенников стал пенсионер из Владимира. Мужчине пришло короткое смс-сообщение: «Ваша карта заблокирована». А после него и второе: «Для разблокировки карты вам необходимо сообщить полные данные вашей карты и три последние цифры на обороте карты». Доверчивый горожанин «для разблокировки» отправил мошенникам требуемую информацию. После чего мошенники обнулили карту.

Надежда Калашникова, управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО, подчёркивая, что возможностей у нечистых на руку людей добраться до чужих денег на карточном счете предостаточно и данная ситуация, увы, довольно типичная, рассказывает, как стоит поступать в подобной ситуации:

– Получив сообщение о блокировке карты, не следует выполнять подозрительные указания. Нужно позвонить в банк, выпустивший вашу карту. Его телефон указан на обороте карты, и уточнить информацию. Также не следует сообщать никому CVV-код – три цифры на обороте карты, и другие данные карты. Если кто-то хочет перевести вам деньги – ему достаточно знать номер карты, – поясняет она.

Но даже более «продвинутые» пользователи пластиковых карт – владельцы он-лайн кабинетов – могут столкнуться также с серьезной опасностью. Речь идёт о вирусах, которые распространяются через ссылки в соцсетях, письма, sms-сообщения. Вместе с ними нетрудно загрузить вирусную программу, которая обеспечит мошенникам доступ к онлайн-банку или мобильному банку.

– Задача владельцев карт со своей стороны – знать об уловках преступников и не поддаваться на них. В целях безопасности загружайте только лицензированные продукты и приложения с официальных сайтов, не открывайте письма и ссылки, поступившие с подозрительных адресов. Обязательно следует установить антивирус на свой компьютер и мобильный телефон и периодически его обновлять, – рекомендует Надежда Калашникова.

Она рассказывает об ещё одной новинке от кибермошенников: они стали воровать данные банковских карт с помощью сайтов, которые обещают легкий заработок в Интернете или заманивают граждан «беспроигрышными лотереями». После сообщения о том, что гражданин стал счастливчиком и выиграл крупную денежную сумму или стал обладателем авто, мошенники предлагают ему оплатить сбор или комиссию, которые якобы необходимы для получения приза. При этом кроме «оплаты» аферисты крадут конфиденциальные данные чужой карты.

Как отмечают в компании «Яндекс», на уловки мошенников попадаются около 12 тысяч пользователей в сутки. Часть из них гарантированно соглашается ввести данные карт в зараженных формах для оплаты налогов или комиссий.

Если вы все же стали жертвой кибермошенников, то надо немедленно сообщить в банк о происшествии по телефону, а затем и в письменном виде. Одновременно с этим необходимо обратиться в полицию.

Надежда Калашникова советует всем, кто совершает интернет-платежи, использовать отдельную карту, на которой в момент оплаты следует иметь ограниченную сумму.

Тем временем правительство РФ поддержало законопроект об усилении уголовной ответственности за мошенничество с банковскими картами. Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, которые усилят ответственность за хищение электронных денежных средств или чужого имущества с банковского счета.

Также предусматривается ответственность за мошенничество, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу платежной карты. Сейчас подобные правонарушения караются штрафом, согласно предлагаемым изменениям мошенникам может грозить реальный срок.