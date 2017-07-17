Во Владимире юных пациентов перенаправят на Юго-запад

Прошли общественные слушания по переводу филиала первой детской поликлиники города Владимира с проспекта Ленина, 53 на Верхнюю Дуброву, 11-а. Большинство мамочек, посещающих с детьми «ленинский» филиал, и не подозревали, что у власти вынашивают такие планы. Они рассчитывали, что новый и долгожданный филиал в жилом комплексе «Орбита» станет дополнительным к уже существующим.
Главный врач первой детской поликлиники Татьяна Максимова сообщила о причинах такого решения. Главная – в дефиците специалистов. Новых кадров, готовых нести службу в дополнительных филиалах, просто нет.
На Верхнюю Дуброву переедут 4 педиатра, а также все узкие специалисты. Освободившиеся на проспекте Ленина помещения займет центр здоровья, который сейчас ютится в одном кабинете. Теперь хватит места для тренажеров, занятий ЛФК. Также сюда переедет администрация поликлиники.
Всего в новом помещении на Верхней Дуброве будут работать 10 педиатров, станут принимать детей с участков № 4, 9, 14, 16, 17, 24-27. В общей сложности – 10 тысяч детей.
Татьяна Максимова, главный врач ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника №1 г. Владимира»:
- Здесь будет регистратура с отдельным карточным хранилищем, расписанием на табло.
- Перед каждым кабинетом будет свое табло с номерами талонов. Раздевалка, кабинеты. Они пока еще не оборудованы.
- Кабинеты большие, более 18 квадратных метров. Есть двойные кабинеты, к примеру, хирурга, ЛОР-врача.
- Есть большой зал ЛФК. Будут кабинеты УЗИ, всех узких специалистов: невролога, окулиста, ортопеда, кардиолога.
Директор департамента здравоохранения администрации области Александр Кирюхин пояснил присутствующим на общественных слушаниях родителям, что власти ждут их предложений по переводу поликлиники и обслуживанию детей педиатрами. Предложения последовали, в основном, в форме возражений.
От лица родителей, проживающих на проспекте Ленина, улицах Разина и Офицерской выступила многодетная мама. Ей с ребятишками придется добираться до нового филиала 7 транспортных остановок, когда раньше путь был – пять минут пешком. Главврач Татьяна Максимова ответила, что такие транспортные неудобства будут у 400 детей и их родителей. Зато, по ее словам, у 3 тысяч детей микрорайона 8ЮЗ, наоборот, проблемы исчезнут.
Спор продолжался долго, пока директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин клятвенно не пообещал, что один педиатр в здании на проспекте Ленина, 53 все же останется.
Под финал слушаний родителей все-таки порадовали хорошей новостью: власти берутся за оборудование медицинских кабинетов в школах и детских садах. Это поможет снизить нагрузку на педиатров, дети в случае чего получат оперативную медицинскую помощь, да и просто будут здоровее.
Ирина Кирюхина, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:
- Вот сегодня мы с вами должны решать, куда наши детки будут ходить, какую медицинскую помощь будут получать. Нам нужны помещения, кабинеты, специалисты.
- Ни одна мать не должна испытывать проблему, где ей взять талон, как ей привести ребенка на осмотр.
- У нас закрылись школьные и дошкольные кабинеты. Вся лавина детишек пошла в лечебную сеть.
- Нам нужно восстанавливать сеть медицинских кабинетов. Заместитель губернатора Вячеслав Кузин обещал, что деньги в будущем году на оборудование кабинетов будут.
К сведению, открытие филиала детской поликлиники на Верхней Дуброве планируется в первых числах сентября.
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