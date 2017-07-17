Во Владимире юных пациентов перенаправят на Юго-запад

Прошли общественные слушания по переводу филиала первой детской поликлиники города Владимира с проспекта Ленина, 53 на Верхнюю Дуброву, 11-а. Большинство мамочек, посещающих с детьми «ленинский» филиал, и не подозревали, что у власти вынашивают такие планы. Они рассчитывали, что новый и долгожданный филиал в жилом комплексе «Орбита» станет дополнительным к уже существующим.

Главный врач первой детской поликлиники Татьяна Максимова сообщила о причинах такого решения. Главная – в дефиците специалистов. Новых кадров, готовых нести службу в дополнительных филиалах, просто нет.

На Верхнюю Дуброву переедут 4 педиатра, а также все узкие специалисты. Освободившиеся на проспекте Ленина помещения займет центр здоровья, который сейчас ютится в одном кабинете. Теперь хватит места для тренажеров, занятий ЛФК. Также сюда переедет администрация поликлиники.

Всего в новом помещении на Верхней Дуброве будут работать 10 педиатров, станут принимать детей с участков № 4, 9, 14, 16, 17, 24-27. В общей сложности – 10 тысяч детей.

Татьяна Максимова, главный врач ГБУЗ ВО «Детская городская поликлиника №1 г. Владимира»:

Здесь будет регистратура с отдельным карточным хранилищем, расписанием на табло.

Перед каждым кабинетом будет свое табло с номерами талонов. Раздевалка, кабинеты. Они пока еще не оборудованы.

Кабинеты большие, более 18 квадратных метров. Есть двойные кабинеты, к примеру, хирурга, ЛОР-врача.

Есть большой зал ЛФК. Будут кабинеты УЗИ, всех узких специалистов: невролога, окулиста, ортопеда, кардиолога.

Директор департамента здравоохранения администрации области Александр Кирюхин пояснил присутствующим на общественных слушаниях родителям, что власти ждут их предложений по переводу поликлиники и обслуживанию детей педиатрами. Предложения последовали, в основном, в форме возражений.

От лица родителей, проживающих на проспекте Ленина, улицах Разина и Офицерской выступила многодетная мама. Ей с ребятишками придется добираться до нового филиала 7 транспортных остановок, когда раньше путь был – пять минут пешком. Главврач Татьяна Максимова ответила, что такие транспортные неудобства будут у 400 детей и их родителей. Зато, по ее словам, у 3 тысяч детей микрорайона 8ЮЗ, наоборот, проблемы исчезнут.

Спор продолжался долго, пока директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин клятвенно не пообещал, что один педиатр в здании на проспекте Ленина, 53 все же останется.

Под финал слушаний родителей все-таки порадовали хорошей новостью: власти берутся за оборудование медицинских кабинетов в школах и детских садах. Это поможет снизить нагрузку на педиатров, дети в случае чего получат оперативную медицинскую помощь, да и просто будут здоровее.

Ирина Кирюхина, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:

Вот сегодня мы с вами должны решать, куда наши детки будут ходить, какую медицинскую помощь будут получать. Нам нужны помещения, кабинеты, специалисты.

Ни одна мать не должна испытывать проблему, где ей взять талон, как ей привести ребенка на осмотр.

У нас закрылись школьные и дошкольные кабинеты. Вся лавина детишек пошла в лечебную сеть.

Нам нужно восстанавливать сеть медицинских кабинетов. Заместитель губернатора Вячеслав Кузин обещал, что деньги в будущем году на оборудование кабинетов будут.

К сведению, открытие филиала детской поликлиники на Верхней Дуброве планируется в первых числах сентября.