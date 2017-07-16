Владимир украсят шёлковые изделия кольчугинских детей

Пятеро ребят под руководством наставника – художника и реставратора Елены Холковской приехали на пленэр по приглашению Владимирской областной детской библиотеки. Работы участников с зелёными мотивами города будут представлены на тематической выставке, посвящённой Году экологии, а также послужат эскизами для создания росписи по шёлку.

Практически все работы детей впоследствии переносятся на ткань. Юные мастера сотрудничают с мастерской «Шёлковая коллекция», и, например, Василиса Шевцова на Дне города Кольчугино показала свои умения на мастер-классе и поучаствовала в росписи большого палантина.

В группу, приехавшую во Владимир, кроме Василисы вошли Софья Шевцова, Елизавета Мкртычева, Мария Аникина и Дарья Моругина. Самой младшей участнице группы 8 лет, самой старшей – 18. Столь большая разница в возрасте нисколько не затрудняет общение. Дети постоянно взаимодействуют друг с другом, помогают, советуют.

«Базовой» точкой маршрута юных художников в областном центре стала библиотека, но они посмотрели достопримечательностям города, посетили экспозицию «Огни Владимира». Там ребята и сделали свои первые работы: зарисовки старинных ламп, самовары, другая бытовая утварь. Общие впечатления детей: было сложно, особенно прялка (по признанию Софьи), но очень увлекательно.

Четырёхчасовой пленэр состоялся в Патриаршем саду. Там к кольчугинцам присоединился и начинающий художник из Владимира Тихон Наследников. Он быстро влился в небольшой коллектив, а Елена Холковская окружила мальчика таким же сосредоточенным вниманием, как и своих учеников. Примечательно, что у каждого из ребят была свобода выбора: что рисовать, с какого места, с какого ракурса. Педагог лишь помогала техническими советами, поправляла ошибки в эскизах.

За работой дети охотно рассказывали о своих увлечениях. Например, Елизавета и Дарья говорили о музыке: обе девочки уже окончили музыкальную школу, одна – по специальности «хоровое сольфеджио», другая – по классу аккордеона. У 12-летней Дарьи, помимо творческого развития, находится время на физическое совершенствование: недавно девочка начала ходить в секцию бокса.

Самая взрослая художница – Мария, учащаяся Юрьев-Польского педагогического колледжа, увлекается шитьём и вязанием и уже видит себя дизайнером одежды. А мальчик Тихон, недавно присоединившийся к группе, долго рассказывал о том, как он любит путешествовать и что если бы ему предложили нарисовать картину одним цветом, то он выбрал бы либо синий, либо серый.

Таланты детей выходят далеко за границы листа формата А-3. Елена Ивановна считает, что для достижения результата необходимо работать с детьми разнопланово, не нужно ограничиваться занятиями в студии с натюрмортами.

К примеру, два года назад изостудия Елены представила два манекена, которые в последствие перешли в собственность будущего музея Глухаря в городе Кольчугино. Дети сами создавали уникальную одежду. Один из манекенов так и назывался «Глухарь» в честь лесной птицы, украшающей герб города. Второй был с вышитыми оглядышами – некрупными птичками, украшающими Георгиевский собор. Все составляющие сарафана дети создавали сами.

А ещё кольчугинские художники – активисты и призёры ежегодного международного форума «Одарённые дети». И пусть в дальнейшем кто-то из них не свяжет свою жизнь с изобразительным искусством, сейчас у них есть возможность заниматься тем, что их увлекает.

«Устал – рисуй цветы, злой – рисуй линии, отчаялся – рисуй дороги» – цитирует Елена Ивановна знаменитый метод концентрации Леонардо да Винчи и своё профессиональное кредо. Рисуй, рисуй, рисуй всегда. Тогда у тебя в любом момент будет своя небольшая отдушина.

Автор: Ася Карлина, студентка ВлГУ