Аварийность в регионе-33 упала на 8%

В областном управлении ГИБДД подвели итоги дорожной обстановки за первое полугодие 2017 года. На дорогах области зарегистрировано 991 ДТП, в результате которых 106 человек погибли и 1402 получили ранения.

Уровень аварийности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 8%. Примечательно, что уменьшается и число столкновений транспортных средств без пострадавших. Всего в регионе случилось 12004 таких мелких аварий, это на 10% меньше прошлогоднего.

Начальник регионального управления ГИБДД Александр Новиков сообщил «Призыву», что тревожная ситуация сегодня в регионе складывается с аварийностью с участием детей. В девяти ДТП пострадали дети-велосипедисты.

В Ковровском, Кольчугинском, Петушинском, Собинском районах зарегистрированы аварии с участием несовершеннолетних водителей скутеров и мотоциклов. В 44 авариях пострадали дети-пешеходы (причем 14 ДТП произошло на пешеходных переходах). В 67 авариях были травмированы дети-пассажиры. В 10 случаях их перевозили без детских удерживающих устройств и не пристегнули ремнями безопасности.