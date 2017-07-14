Как сообщила пресс-служба администрации региона-33, сегодня к расположенному близ деревни Новосёлово Киржачского района мемориалу первому космонавту Земли Юрию Гагарину и его лётному наставнику Владимиру Серёгину доставлен самолет МиГ-29.

Многоцелевой истребитель станет частью музейно-мемориального комплекса, который планируется построить на месте гибели первого космонавта. Он будет установлен на палубе авианосца. МиГ-29, с которого снято все вооружение, в разобранном виде привезен во Владимирскую область на автотрейлере из Липецка.

– Самолёт будет отреставрирован для придания ему экспонатного вида. Тем временем на территории мемориала начнутся работы строительству часовни Георгия Победоносца и стелы для установки самолета, – приводятся в пресс-релизе слова зам. главы Киржачского района Александра Лукина.

Также в ходе очередного этапа реконструкции существующего мемориального комплекса будет расширена центральная аллея и установлены бюсты членов первого отряда космонавтов. Всего на работы предполагается направить около 60 млн рублей.

Фото И. Авдеевой, газета “Красное знамя”