Во Владимире попавших в кадр водителей могут лишить прав

В городе Владимире в рамках профилактической операции «Обгон» уже задержано шесть нарушителей. Инспектора ГИБДД, чтобы не привлекать к себе внимание, патрулировали наиболее опасные участки в гражданских автомобилях.

Случаи нарушений фиксировали видеорегистраторы. Водители, решившиеся обогнать попутные машины по встречной полосе, попали в кадр на дороге в микрорайоне Мостострой, на перекрестке улиц Безыменского и Куйбышева, а также на южном обходе Владимира на федеральной трассе.

В отношении нарушителей составлены протоколы, которые пошли в суд. Теперь мировые судьи определят меру наказания лихачам. Каждому из водителей грозит либо штраф в размере 5000 рублей, либо лишение водительских прав на период от 4 до 6 месяцев.

Фото: http://www.zr.ru