Владимирцев приглашают создать панно «ICHTHYS»

Минский Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество проведут в столице региона-33 православную выставку-ярмарку «Кладезь». Откроется она во вторник, 18 июля, в 16 часов на Театральной площади и продлится 10 дней – до 28 июля. Там можно будет приобрести изделия ручной работы монастырских мастерских.

Традиция проведения благотворительных ярмарок-выставок была заложена в начале XX века Великой княгиней Елисаветой. И сейчас, приобретая для себя и близких полезные и красивые изделия ручной работы, владимирцы тем самым смогут оказать помощь многодетным семьям, престарелым, одиноким, болящим – всем тем, о ком уже много лет заботятся сестры монастыря.

Гостей «Кладезя» порадует художественное оформление изделий, но главное, что каждое из них изготовлено с любовью и молитвой, отмечают организаторы выставки. Для малышей в кукольном театре «Батлейка» пройдёт спектакль «Под зелёным лопушком». После представления ребята смогут познакомиться с героями постановки, принять участие в играх и викторинах. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе по созданию традиционной тряпичной народной куклы. Кроме того, в день открытия с 17 до 19 часов взрослых и детей ждёт игровая программа «Сказочное путешествие».

На протяжении всех десяти дней работы ярмарки будет представлена экспозиция «Скрипторий» – мастерская по переписыванию книг, воссозданная по образцам Х-ХII столетия, где можно познакомиться с историей книгописания и просветительской деятельностью св. прп. Евфросинии Полоцкой.

25 и 26 июля жители и гости Владимира смогут принять участие в акции «Верой ЕДИНЫ». Суть её – в создании уникального арт-объекта руками горожан прямо на территории выставки. В течение 2-х дней каждый желающий может стать соавтором объёмного мозаичного панно из смальты «ICHTHYS», презентация которого состоится 28 июля. Этот арт-объект будет подарен городу в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, как символ единства и единения в вере.

Ярмарка-выставка проводится по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия, при поддержке Администрации г. Владимира, СФИ «Золотой Витязь» (г.Москва), в рамках программы «Единая вера – единая Русь Святая». Организатор программы – Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество (г. Минск).

Фото: https://oren.ru/wp-content/uploads/2016/01/Vy-stavka-Kladez-.jpg