Владимирское УФАС сообщает

11 июля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденное в отношении ООО «Гарантия Плюс».

Во Владимирское УФАС России поступило обращение ГУП ВО «Бюро технической инвентаризации» (ГУП ВО «БТИ») по факту нарушения Федерального закона от 13.06.2006 №38-ФЗ «О рекламе» при распространении юридическим лицом наружной рекламы, размещенной на фасаде здания следующего содержания: «Оценка, БТИ и кадастр,…» в г. Муром Владимирской области.

Согласно п.3 ч.3 ст. 5 Закона «О рекламе», недостоверной признается реклама, которая содержит несоответствующие действительности сведения об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности их приобретения в определенном месте или в течение определенного срока.

Согласно ч. 7 ст. 5 Закона «О рекламе», не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

По законодательству Российской Федерации, проводить работы по технической инвентаризации любых объектов капитального строительства вправе только государственные или муниципальные организации технической инвентаризации, обладающие специальной правоспособностью, и имеющие на момент такой аккредитации в учредительных документах вид деятельности, предусмотренный Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст “О принятии и введении в действие ОКВЭД”, 70.32.2, – “деятельность по учету и техническая инвентаризация недвижимого имущества” и обеспечивающие по настоящее время ведение и хранение архива технической документации. Таким образом, ни организации иной организационно-правовой формы, кроме БТИ, выполняющие кадастровые работы, ни кадастровые инженеры, осуществляющие свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, на выполнение работ по технической инвентаризации не уполномочены.

Владимирским УФАС России установлено, что наружная реклама следующего содержания: «Оценка, БТИ и кадастр,…» вводит потенциальных потребителей в заблуждение о полномочиях Общества и предоставляемых им услугах, так как из содержания данной рекламы потребитель не может сделать вывод о том, что Общество оказывает посреднические услуги при изготовлении технической документации между потребителем и ГУП ВО «БТИ».

Комиссия Владимирского УФАС России признала наличие нарушений в действиях ООО «Гарантия Плюс» при распространении наружной рекламы следующего содержания: «Оценка, БТИ и кадастр,…» на фасаде здания в г. Муром Владимирской области.

По итогам рассмотрения дела, Обществу выдано предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.