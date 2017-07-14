Компания ВТБ Страхование застраховала запуск ракеты “Союз-2.1а” со спутником “Канопус-В-ИК”

Компания ВТБ Страхование выступила страховщиком ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» и другими космическими аппаратами, успешный запуск которой состоялся 14 июля.

Договор страхования включает риски полной гибели или повреждения объектов при запуске ракеты «Союз-2.1а», разгонного блока «Фрегат», двух космических аппаратов МКА-Н и космического аппарата «Канопус-В-ИК». Также договором покрываются риски во время летных испытаний аппарата «Канопус-В-ИК».

Общий совокупный лимит ответственности составляет более 2,7 млрд рублей.

Космический аппарат «Канопус-В-ИК» предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, включая стихийные гидрометеорологические явления, обнаружение лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, а также мониторинг сельскохозяйственной деятельности, водных и прибрежных ресурсов, картографирование.

Алексей Володин, заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «ВТБ Страхование уделяет большое значение участию в проектах в области космонавтики, поскольку это направление имеет важную роль для развития страны. Наша компания регулярно участвует в страховании запусков ракет космического назначения в рамках российских и международных проектов».

Павел Шутов, руководитель центра космического страхования ВТБ Страхование, сообщил: «Расширение группировки спутников дистанционного зондирования Земли – важнейшая задача космической программы России, и мы гордимся участием в таких знаковых проектах».