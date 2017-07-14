Житель Нижнего Новгорода умыкнул из владимирского офиса 400 тысяч

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, с заявлением о пропаже 400 тысяч рублей в полицию обратился представитель одной из коммерческих фирм, расположенной в областном центре.

Деньги были похищены в дневное время из офиса. Часть денег находилась в сейфе, а другая – лежала в свободном для доступа месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 46-летний житель Нижнего Новгорода, ранее неоднократно судимый за совершение краж.

Выяснилось, что подозреваемый, попав в офис под видом клиента компании, воспользовался отсутствием в помещении работников, нашел в ящике стола ключ от сейфа и похитил из него 250 000 рублей. Также он забрал 152 000 рублей, оставленные на видном месте.

В данный момент мужчина находится под стражей. Проводится проверка на причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

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