Владимирцев приглашают на Вишневый спас

Традиционно местом проведения праздника выступит Патриарший сад, а также Спасский холм.

Участников праздника ждет знакомство с историей уникальной плодовой культуры, дегустация блюд из вишни, интерактивные программы, экскурсия по Патриаршему саду и костюмированная экскурсию по центру Владимира. Все желающие смогут приобрести уникальные сувениры ручной работы, потанцевать или просто прекрасно провести время и отдохнуть.

За шесть лет проведения самого вкусного летнего праздника сформировалось несколько тематических зон, которые можно посетить в этот день.

Гастрономическая зона. Она предполагает дегустацию ягод и кулинарных изделий из вишни. Также в этом году в 14.00 на Спасском холме состоится презентация «Вишневой карты», в которую вошли лучшие рестораны города.

Ярмарка-продажа «вишневых» сувениров и изделий ручной работы. Каждый житель и гость города может приобрести на память «вишневый» подарок. Сувенирная продукция будет представлена в разных техниках исполнения и из различных материалов.

Интерактивная зона. На территории Патриаршего сада и Спасского холма будут активно работать интерактивные и анимационные точки, проводиться различные мастер-классы.

В течение всего дня для самых юных посетителей будет организована детская игровая зона. Развлечения, конкурсы и викторины, увлекательные опыты, батуты, аквагрим, и много другого интересного ждет их на этой площадке.

А в 15.00 на площадке около памятника Пожарному ДЮЦ «Клуб» приглашает всех любителей танцев и активного отдыха присоединиться к зажигательным мастер-классам fresh-проекта «В ритме танца».

Ну и, конечно же, какой праздник Помоны без концерта с участием лучших творческих коллективов и артистов нашего города.

Торжественное открытие «Вишневого спаса» в 12.00!

ПРОГРАММА:

11.00-18.00 Работа информационной стойки

11.00-19.00 Ярмарка-продажа «вишневых» сувениров и изделий ручной работы

11.00-19.00 Дегустация-продажа ягод, фруктовых напитков, различных кулинарных изделий из вишни

11.00-19.00 Развлекательная детская зона с батутами, мастер-классами, конкурсами и викторинами, увлекательными опытами, аквагримом

11.00-17.30 Работа анимационных и интерактивных точек, проведение мастер-классов

12.00-14.00 Праздничное открытие мероприятия. Концерт с участием лучших творческих коллективов города

14.00-15.00 Презентация «Вишневой карты» с участием лучших ресторанов города

15.00-16.00 Танцевальные мастер-классы fresh-проекта «В ритме танца» (площадка около Памятника Пожарному)

16.00-18.00 Праздничный концерт на открытом воздухе с участием любимых артистов и творческих коллективов города Владимира

18.00 Розыгрыш призов на Главной сцене праздника (площадь у фонтана)

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/dept_news/949443/