МЧС к «газовым мастерам» отношения не имеет

В пресс-службе регионального МЧС рассказали о действиях неизвестных лиц, которые прикрываясь сотрудничеством с МЧС, предлагают владимирцам приобрести некие устройства, способные просигнализировать обо всех опасных веществах в воздухе: природном и угарном газе, парах бензина, дыма и не только.

Главное управление МЧС России по Владимирской области поясняет, что предпринимательскую деятельность не осуществляет и никакого отношения к торговцам «чудо-приборами» не имеет.

В чрезвычайном ведомстве напоминают, что весной этого года по инициативе управления в регионе осуществлялась акция по установке автономных пожарных извещателей. Установка производилась бесплатно и была сориентирована, прежде всего, на маломобильную группу граждан. При этом люди были предварительно предупреждены социальными работниками, а сама установка осуществлялась только с согласия граждан в присутствии и при участии сотрудников МЧС, социальных работников и собственно представителей организаций, ответственных за установку.

Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает владимирцев отказываться от услуг неизвестных лиц.

«А если они прикрываются сотрудничеством с МЧС или и вовсе представляются спасателями и навязывают какие-либо платные услуги, просим сообщать о подобных фактах в полицию (телефоны – 02, 102) и по телефону доверия Главного управления МЧС России по Владимирской области – (4922) 39-99-99», – просят жителей региона-33 сотрудники МЧС.

Фото: http://meter.ru/ru/news/2015/03/11/moshenniki-predstavlyautsa-sotrudnikami-gorodskogo-vodokanala/