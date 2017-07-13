Владимирское УФАС сообщает

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области (далее – Владимирское УФАС России) поступила жалоба гражданина на действия организатора торгов ООО «РТД» при проведении торгов.

Заявитель полагает, что при проведении торгов нарушены требования п. 3 ст. 57 ФЗ «Об ипотеке», в соответствии с которыми организатор публичных торгов извещает о предстоящих публичных торгах не позднее чем за 10 дней, но не ранее чем за 30 дней до их проведения в периодическом издании, являющемся официальным информационным органом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по месту нахождения недвижимого имущества, а также направляет соответствующую информацию для размещения в сети «Интернет» в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В извещении указываются дата, время и место проведения публичных торгов, характер продаваемого имущества и его начальная продажная цена.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По правилам статьи 18.1. Закона о защите конкуренции действия (бездействия) организатора торгов могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, права или законные интересы которых могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

Рассмотрев жалобу по существу, Комиссия Владимирского УФАС России признала ее обоснованной, и выдала предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка проведения торгов путем аннулирования торгов в срок до 26.07.2017 г.