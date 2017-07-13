Льготные госпрограммы пока не дошли до владимирских автосалонов

На сайте Правительства РФ опубликованы изменения, касающиеся льготного автокредитования. Решением Кабинета министров 3,75 млрд рублей направляются на предоставление 10%-й скидки от стоимости автомобиля для определенных категорий граждан.

Семьи с двумя и более детьми смогут участвовать в кредитной программе «Семейный автомобиль». Для семей, впервые приобретающих машину, действует программа «Первый автомобиль». Правительство планирует, что эти меры до конца 2017 года поспособствуют реализации не менее 58,35 тысяч автомобилей.

Но в автосалонах региона-33 правительственные почины развития ещё не получили.

– От производителя пока не пришло никаких документов. Ни дилеры, ни банки пока не имеют единых правил работы, – пояснил «Призыву» начальник отдела продаж одного из владимирских автосалонов. – Мы не знаем, как вести учет семей-участников льготных программ, на какие модели и в какой комплектации будут действовать скидки. Конечно, готовы работать по любым государственным льготным программам, но пока не знаем, как.

Старший менеджер другого крупного автосалона рассказала «Призыву» о сегодняшних программах. Дилеры отечественных автопроизводителей по-прежнему работают по программе утилизации и trade-in. Правда, размеры скидок зависят от марок. К примеру, непопулярные спортивные варианты «Лада-Калина» и «Лада-Гранта»» можно приобрести со скидкой до 100 тысяч рублей, а бюджетные модели в классическом кузове и сборке – со скидкой до 20 тысяч рублей. Усреднено же получается разрекламированная скидка 50-70 тысяч рублей.

Кстати, машины в июне снова подорожали. Самая дешевая «Лада» стоит от 400 тысяч рублей, УАЗ – от 700 тысяч рублей.

– Люди приходят, смотрят цены, и первый же вопрос – а скидки есть? Если у нас нет, идут к представителям банков. Спрашивают у них про льготные предложения. Безусловно, объемы продаж трехлетней давности не сравнить с сегодняшними, – пожаловалась менеджер автосалона.

Фото: http://www.ctgrupp.ru/upload/stati/avtosalon-iznutri.jpg