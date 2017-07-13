Ковровчанин отсидит 17 лет за распространение наркотиков

Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении 12 сбытов наркотических средств, 9 из которых в крупном размере.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, в 2015 и 2016 годах молодой человек получал от подельника большие партии наркотических средств и раскладывал их в различных местах Коврова.

Об исполнении работы он сообщал путем Интернет-переписки. За каждую «закладку» ковровчанин получал вознаграждение в размере 100 рублей.

Незаконная деятельность молодого человека была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в январе прошлого года, синтетические наркотики общим весом более 20 гр изъяты из незаконного оборота.

Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы. Однако за решеткой он проведет на один год меньше, суд учел наличие у подсудимого на иждивении малолетнего ребенка. Приговор в законную силу не вступил.

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