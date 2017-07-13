В Лакинске на светофоре пикап протаранил легковушку

Авария на 115-м километре федеральной трассы случилась вчера в четыре часа пополудни. На этом участке в черте Лакинска идет масштабный капитальный ремонт со строительством разворотных петель и надземных пешеходных переходов. Строительная техника работает со всех сторон.

Поэтому 43-летний водитель «Mitsubishi L200» должен был заметить знаки, ограничивающие скорость движения. Тем не менее, именно скорость, по предварительной версии инспекторов ГИБДД, помешала жителю Нижегородской области, управлявшему пикапом, вовремя затормозить перед злополучным лакинским светофором.

Он врезался во впереди стоящий перед светофором «Volkswagen Polo», которым управлял 21-летний житель Собинки. От удара «немца» отбросило на металлический отбойник.

В результате ДТП пострадали водитель «Volkswagen Polo» и его 48-летняя мать. Оба госпитализированы. У молодого человека травмы очень серьезные – врачи скорой помощи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. На момент госпитализации парень находился в коме.