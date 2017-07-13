ВТБ получил наивысший кредитный рейтинг по национальной шкале

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило банку ВТБ кредитный рейтинг наивысшего уровня ruAAA, прогноз стабильный

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Пересмотр рейтинга ВТБ связан с переходом на новую методологию рейтингования. Новый рейтинг соответствует рейтингу А++ по ранее применявшейся шкале.

По мнению агентства, рейтинг обусловлен исключительной значимостью ВТБ для российской банковской системы и доступом банка к широкому спектру ресурсов для управления ликвидностью и капиталом. Агентство также отмечает высокое качество системы корпоративного управления и развитую практику управления банковскими рисками, а также наличие положительной публичной кредитной истории. При оценке банка агентство дополнительно учло значимость всей Группы ВТБ для российского финансового сектора.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне А++ со стабильным прогнозом.

Фото: http://progafree.ru/chistaya-pribyl-vtb-v-i-kvartale-sostavila.html

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