Во Владимир пришли деньги на школу в 8-ЮЗ

На внеочередном заседании Законодательного Собрания депутаты приняли изменения в текущий бюджет в связи с поступлением федерального транша в размере 565 миллионов 400 тысяч рублей. На условиях софинансирования к ним добавлены средства регионального бюджета.

Основная часть этих денег будет направлена на завершение строительства школы в микрорайоне 8-ЮЗ. Решение помочь региону-33 в этом деле было принято на уровне правительства страны в начале июня. На строительство школы областному центру будет выделено почти 349 миллионов из федерального бюджета и 61 миллион – из областного.

Часть средств – около 133 миллионов – направят на реставрацию объектов культурного наследия в Гороховце: домов Канноникова, Сапожникова, Семенычева, Поляковых.

Более 90 миллионов будет выделено на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры: на строительство модульной котельной в Суздале, а также строительство и реконструкцию двух котельных и участков теплосетей в Камешково.

Фото: http://novosti33.ru/wp-content/uploads/2017/05/detail_0WfdN2xl2W_1495720155.jpg