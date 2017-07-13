Александровец обчистил дачи на миллион рублей

В Александрове завершено расследование уголовного дела о серии краж из дачных домов. По данным пресс-службы регионального УМВД, в начале апреля текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одной из деревень Александровского района был задержан 27-летний местный житель, производящий демонтаж металлического забора.

Пояснить, зачем он разбирает забор, или предоставить документы, подтверждающие законное право владения земельным участком, мужчина не смог. Злоумышленника задержали, по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения следственных мероприятий было установлено, что в период с ноября 2016 по апрель 2017 года мужчина совершил ещё 39 краж из дачных домов, хозяйственных построек и бань, расположенных в садоводческих товариществах на территории Александровского района.

Орудовал злоумышленник в ночное время. С помощью заранее подготовленных инструментов он срывал замки, взламывал окна, незаконно проникал в дачные постройки и похищал все, что представляло собой какую-либо ценность: электроинструменты, биметаллические радиаторы, велосипеды, телевизоры и прочее. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.

В содеянном мужчина сознался. К слову, ранее он уже был неоднократно судим за кражи.

В результате проведенных обысков часть похищенного имущества общей стоимостью 433 000 рублей изъята и возвращена владельцам. Остальное мужчине удалось реализовать. Вырученные деньги он потратил на собственные нужны.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подозреваемый в кражах заключен под стражу.

Фото: https://33.мвд.рф