Попавшего в аварию «Стрижа» заменит «Ласточка»

Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, замена состава №706/707 будет производиться с 24 июля по 14 августа текущего года. Причиной тому является техническая неисправность “Стрижа”. Напомним, 19 июня при подъезде к Курскому вокзалу столицы поезд столкнулся с пригородной электричкой.

Человеческих жертв в результате ЧП удалось избежать, а вот сам состав получил значительные повреждения: в ремонте нуждаются несколько вагонов.

Горьковская железная дорога отмечает, что возврат и переоформление проездных документов пассажирам при отказе от поездки в составе скоростного поезда “Ласточка” будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов. Также в связи с изменением “классов обслуживания” пассажирам выплатят разницу стоимости билета.

Между тем по факту столкновения двух поездов возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Машинист “Стрижа” Владимир Тенишев в интервью порталу “Гудок” рассказал, что столкновение могло закончиться плачевно:

– Все шло в штатном режиме, в момент прибытия была полная уверенность –очередной рейс окончен. И скорость уже была небольшая, состав втягивался на вокзал на 20 км/ч, как вдруг видим с помощником – пыль из-под колес отправляющейся электрички. Мгновенно дошло: сход тележки электропоезда! Применил экстренное торможение, вагоны электрички уже наваливались на “Стрижа”. Тут же остановились. По результатам расшифровки ленты наш тормозной путь составил 20 м… Запоздай мы на несколько секунд – и все сошедшие с рельсов вагоны «пришли» бы прямо в кабину нашего электровоза. Всего 200 м отделяло нас от этого сценария. А если бы проехали чуть раньше – сход был бы сзади, могли сразу и не увидеть, тогда было бы еще хуже – свалка вагонов.

Фото: http://visual.rzd.ru/dbmm/images/56/12495/48069