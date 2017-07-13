ВТБ расширяет сотрудничество с Группой компаний «Труд»

Банк ВТБ открыл группе компаний «Труд», крупнейшему многоотраслевому холдингу Сибири и Дальнего Востока, кредитно-документарный лимит в размере 3 млрд рублей.

2,5 млрд рублей из общего лимита направлены на развитие дорожно-строительного направления ГК «Труд» (АО «Труд»): обеспечение участия в конкурсах, тендерах, выдачу гарантий исполнения обязательств по контрактам, а также кредитование текущей деятельности. 500 млн рублей направлены на финансирование агропромышленных компаний группы: ПАО «Куйтунская нива» и ООО «Саянский бройлер».

Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Группа компаний «Труд» – многолетний и ключевой партнер банка среди предприятий дорожно-строительной отрасли. Установленный лимит предполагает также финансирование другого направления группы. Банк предоставит агрохолдингу «Труда» заемные средства в рамках льготной программы Министерства сельского хозяйства РФ, по которой ВТБ является уполномоченным банком. Уверен, поставленные задачи будут успешно решены».

Президент ГК «Труд» Владислав Буханов добавил: «Заемные средства направлены на строительство дорог федерального значения в регионах Дальнего Востока и Сибири, где АО «Труд» выступает генеральным подрядчиком. В этом году мы также использовали кредитные продукты ВТБ для финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов агрохолдинга в области растениеводства и птицеводства».