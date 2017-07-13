Из окон лучшего дома открывается хороший вид на администрацию

В областном центре завершился конкурс на лучший дом. Конкурсная комиссия оценивала техсостояние основных строительных конструкций, мест общего пользования, придомовой территории, подъездов. В плюс ставилось наличие детской и спортивной площадок, а также отсутствие задолженности по оплате за услуги ЖКХ.

Но только в одном из домов нашего города в подъездах висят зеркала и стоят теннисные столы. Поэтому конкурентов у дома № 25 по Октябрьскому проспекту не было. Председателю ТСЖ дома Елизавете Карпенко вручат диплом «Лучший дом 2017». Никаких памятных призов и денежных премий не предусмотрено.

Дому по праву достался почетный титул: ухоженные клумбы, чистые новые урны, асфальтированные дорожки и тротуары, оборудованные парковки. Хотя в качестве призов мэрия могла бы подарить новые качели-карусели для детей или саженцы деревьев. Лишними бы не стали.

Кстати, в прошлом году лучшим домом признали № 17-а по улице Песочной (мкр. Коммунар). Дом, хотя и не такой большой, но не менее красивый и ухоженный.

Второе место в этом году присудили дому № 5-и по улице Куйбышева. А третье место поделили дома № 27 по улице Соколова-Соколенка и № 4-а по улице Мира.