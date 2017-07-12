57 миллионов рублей распределили на «вазоны, газоны и лавочки»

В число этих площадок попали скверы на улице 850-летия города Владимира и в Перекопском военном городке, а также сквер на Стрелецкой и мост через новый участок Лыбедской магистрали.

Денег, выделенных из двух бюджетов – регионального и городского – в размере 57,8 млн рублей хватит на благоустройство трёх скверов и еще останется на разработку проекта будущего моста. Скверы облагородят уже к осени текущего года, а мост будет строиться при наличии финансирования в следующем году.

Так, самую большую часть средств отдают на благоустройства сквера на улице 850-летия г. Владимира – почти 28 млн рублей. Но там ожидается и самый значительный объем работ. На детской и спортивной площадках сделают резиновое покрытие, вокруг лавочек – плитку, повсюду разобьют клумбы, на центральной площадке установят часы. Около пешеходных переходов будут стилизованные торговые павильончики.

Обсуждая этот проект, депутат горсовета Дмитрий Павлов заметил, что сквер, помимо часов, не имеет ничего оригинального: «Вазон, газон и лавочка – все типовое и ничего нового».

Зато сквер в Перекопском военном городке придирчивого народного избранника приятно удивил. Сборно-разборная сцена, передвижные лавочки, тематические зоны – видна общая идея. Кстати, на благоустройство сквера потратят около 12 млн рублей.

Позитивную реакцию чиновников, депутатов и представителей общественных организаций вызвал третий сквер, на улице Стрелецкой. Он станет спортивным, там найдется место для игр в волейбол, футбол, баскетбол, теннис, занятия на тренажерах. Его построят в овраге около школы № 22.

За этот объект, судя по результатам голосования на сайте мэрии, не особо ратовали горожане, и поэтому выполнять работы по нему в нынешнем году не планировалось. Но неожиданно область выделила дополнительные средства, которых хватило на спортивный сквер. Очень символично – перед Чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

Фото: http://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/04/19/ 10/1461085981129767034.jpg