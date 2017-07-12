Как сообщила областная прокуратура, приказом Генерального прокурора РФ от 11.07.2017 на должность прокурора города Владимира назначен советник юстиции Илья Александрович Копытин.

Новому прокурору областного центра 34 года. Он родился 2 сентября 1983-го в городе Липецке. В 2005 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция».

После окончания вуза в течение трёх лет Илья Копытин работал следователем прокуратуры Долгоруковского района Липецкой области, следователем четвертого межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ при прокуратуре РФ по Липецкой области, референтом отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета РФ по Липецкой области.

С 2008 по 2013 гг. – заместитель прокурора Октябрьского района города Липецка. Затем был переезд во Владимирскую область. Последняя занимаемая Ильёй Копытиным должность – Муромский городской прокурор.

Из прочих подробностей жизни нового владимирского «законника»: он женат, воспитывает дочь.