После ремонта часть владимирцев лишится «голубого топлива»

Сегодня и завтра на период проведения плановых ремонтно-профилактических работ на двух газораспределительных станциях магистрального значения будет приостановлена подача газа абонентам поселков Добрынское и Сокол, деревень Баскаки, Раменье, Велисово, Чириково, а также микрорайонов Владимира Оргтруд и Лесной.

Компания «Газпром газораспределение Владимир» сообщила, что после завершения работ «голубое топливо» потребителям вернется, но не всем.

Так, если у абонентов будет отсутствовать договор на техобслуживание газового оборудования или они не дадут провести осмотр плит и колонок в своих домах, то о возобновлении подачи газа не может быть и речи.

К слову, уведомления об отключении от системы газоснабжения из-за отсутствия договоров на техническое обслуживание (ВДГО/ВКГО) были направлены 235 потребителям, проживающим в указанных населенных пунктах.

«Для того, чтобы потребители могли избежать неприятных последствий, связанных с невозобновлением поставок газа после ремонтных работ на ГРС, а также исключить применение административных санкций для лиц, не исполняющих требования закона, наши специалисты готовы заключать договоры на техобслуживание непосредственно на месте проведения пусконаладочных работ.

Также в это время по специальному графику в густонаселенных микрорайонах будет работать мобильный офис нашей компании, в котором тоже можно будет заключать соответствующие договоры», – рассказал директор филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» во Владимире Михаил Миденко.

Фото: http://www.wong-losari.com/news/