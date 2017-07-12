Утаил от государства 38 миллионов рублей налогов

Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Специальная прокладка подземных коммуникаций и строительство» Валерия Комарова. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, предприятие, осуществляющее деятельность с 2006 года в сфере производства общестроительных работ, строительства инженерных сетей, переходов методом бурения, имело устойчивые партнерские связи с несколькими хозяйствующими субъектами, реквизиты которых Комаров использовал для составления фиктивных договоров поставки и аренды.

Используя схему уменьшения налогооблагаемой базы, директор ООО «СпецППКС» предоставил в налоговые органы декларации за период 2012 и 2013 годов с искаженными данными, в результате чего уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и прибыль на общую сумму около 38 миллионов рублей.

Следствие намерено добиться от руководителя общества добровольного погашения налоговой недоимки.

Фото: http://ugpressa.ru/13089-v-rostovskoy-oblasti-biznesmen-utail-ot-gosudarstva-15-mln-rubley-naloga.html