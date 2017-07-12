Гардемарин Петра Великого похоронен под Судогдой

Это памятник контр-адмиралу Матвею Ивановичу Жидовинову, офицеру российского военного флота, начавшего службу еще при Петре Великом. Он принадлежал к старинному роду, из которого выходили ратные и приказные люди. По всей видимости, его отцом был дьяк (гражданский чиновник высокого уровня) Иван Алексеевич Жидовинов.

Командировка на Каспий

Матвей Жидовинов – ровесник романтического XVIII века. Он родился 6 августа 1701 года, и, будучи недорослем из дворян, поступил в матросы. В 20-летнем возрасте по указу Петра Великого в марте 1721 года «матроз» Жидовинов был произведен в гардемарины. Вскоре его направили на Каспийское море, где тогда создавалась флотилия на границе с Персией. В Астрахани Матвей Жидовинов прослужил несколько лет, на практике постигая основы нелегкой морской службы.

Получив первый офицерский чин мичмана, молодой моряк отправился на Балтийский флот. В 1730 году на 32-пушечном фрегате «Россия» под командой капитана 2-го ранга Бориса Лебядникова он совершил поход в «Северный океан» – до города Архангельска в Белом море. Затем вернулся на Балтику, и потом – уже в качестве офицера – Жидовинов вновь отправился на Каспий.

Его вторая «каспийская» командировка продлилась целых пять лет, после чего в 1737 году Жидовинов вновь оказался на Балтике, откуда совершил поход в Архангельск в составе команды для нового корабля. В декабре 1740-го произведенный в лейтенанты флота (по тем временам это уже был достаточно высокий чин), Матвей Жидовинов был назначен командиром 22-пушечного пинка (военно-транспортного судна) «Новая Двина».

На войне с Пруссией

Уже в царствование Елизаветы I Жидовинов в качестве капитан-лейтенанта стал командиром построенного в 1748 году 54-пушечного линейного корабля Балтийского флота «Святой Николай», на котором в июле 1752 года присутствовал при торжественном открытии док-канала Петра Великого в Кронштадте. Общая длина канала от устья до конца бассейна составляла 2 км 240 м. Стены его и дамбы сделаны из тесаного камня, укрепленного металлическими скобами, и залиты цементом особого состава.

Произведенный в 1754 году в капитаны 3-го ранга Матвей Иванович в 1755 году был назначен командиром новейшего 66-пушечного линейного корабля «Северный Орел». После начала войны России с Пруссией с мая по август 1757 года он со своим кораблем участвовал в блокаде прусского порта и крепости Данциг.

В 1758-м, произведенный в капитаны 2-го ранга, Жидовинов, командуя 66-пушечным линейным кораблем «Шлиссельбург», в составе отряда вице-адмирала А. И. Полянского отправился в крейсерство в Балтийское море для блокады побережья Прусского королевства.

В августе того же года «Шлиссельбург» совместно с союзными для России шведскими кораблями, блокировал пролив Зунд с целью не допустить прорыва на Балтику английского флота. В следующем 1759 году капитан 2-го ранга Полянский, командуя 66-пушечным линкором «Святой Сергий» в составе русской эскадры доставил армейские части из Кронштадта в захваченный к тому времени Данциг.

Прошение об отставке

В 1760 году, как один из опытнейших капитанов Балтийского флота, Матвей Жидовинов, которому тогда уже шел 59-й год, получил под команду новейший 80-пушечный линейный корабль «Святой Андрей Первозванный». В июле 1760-го линкор Жидовинова, приняв на борт войска, в составе российской эскадры отправился из Кронштадта к прусской крепости Кольберг, где 15 августа высадил десант, и вместе с другими кораблями блокировал вражескую твердыню с моря. После взятия Кольберга в 1761 году, Жидовинов был произведен в капитаны 1-го ранга.

Когда война окончилась, как прекрасному знатоку кораблей, ему было поручено выбрать лучший дубовый лес для строительства новых судов, для чего Матвей Иванович в 1763 году отправился в длительную командировку в Казанское адмиралтейство. Свою миссию старый моряк выполнил настолько успешно, что императрица Екатерина II в сентябре того же 1763-го назначила Жидовинова интендантом всего Балтийского флота в чине капитан-командора.

Однако годы брали свое. Проведя почти полвека на флотской службе, и изрядно расстроив здоровье. Матвей Иванович Жидовинов в апреле 1764 года подал прошение об отставке. Царица отставку приняла, одновременно 4 мая 1764-го наградив уходящего на покой капитана чином контр-адмирала и назначив ему пенсию в размере полного жалованья.

Белое надгробие

Контр-адмирал Матвей Иванович Жидовинов был женат на Анне Федоровне Хоненевой, дочери состоятельного владимирского помещика отставного армейского капитана Федора Фаддеевича Хоненева. За супругой Матвей Иванович получил богатое приданое. В частности, село Ликино (ныне в Судогодском районе), часть сельца Муромцево, а также село Алачино (ныне Ковровского района).

По всей видимости, отставной контр-адмирал доживал свой век в Муромцево, так как именно это селение находилось в приходе Ново-Никольского погоста под Судогдой, где и был погребен ветеран российского флота. 4 мая 1766 года (ровно два года спустя после производства в контр-адмиралы) Матвей Иванович Жидовинов скончался в 64-летнем возрасте.

Белокаменное надгробие контр-адмирала Жидовинова, сохранившееся к юго-востоку от алтаря Никольской церкви Ново-Никольского погоста, сегодня является поистине уникальным памятником. На нем сохранились надписи, в частности, на западной стороне высечена сложная многофигурная композиция в обрамлении растительного узора. Венчает ее крест, по обе стороны которого в вертикальной плоскости выбиты слова: «И[ису]С Х[ристо]С», а под ней – «НИКА».

Под крестом с левой стороны – развивающийся контр-адмиральский флаг и под ним пальмовая ветвь, а с правой – подобие герба: вензелевая монограмма, очевидно из первых букв фамилии, имени и отчества моряка, обрамленная пальмовыми ветвями и увенчанная зубчатой короной.

Сегодня белокаменное надгробие приходе на Ново-Никольском погосте – один из самых старых (если вообще не самый древний) памятник военному моряку во всей Владимирской области. По изображениям и надписям на нем наглядно видно, как Матвей Иванович Жидовинов гордился своей почти полувековой морской службой, победами и высоким чином контр-адмирала.

На верхнем фото: Сретенская церковь Ново-Никольского погоста, при которой был погребен контр-адмирал Матвей Жидовинов