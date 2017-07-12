Школьников Радужного перевели на пятидневку

В Радужном «школьные» субботы перестали быть рабочими. Городское управление образования сообщило о переходе всех школ ЗАТО – их числом две – на пятидневную учебную неделю.

Как пояснила в телефонном разговоре «Призыву» Наталья Дубинина, заместитель начальника управления образования, с 1 сентября все учащиеся Радужного будут отдыхать 2 дня в неделю – в субботу и воскресенье.

– Достаточно давно на пятидневную систему обучения перешли учащиеся младших классов, – сообщила она. – И вот в нынешнем учебном году к ним присоединяются ученики средней школы и старшеклассники. Каждая из школ принимала это решение самостоятельно, но учитывались два фактора: рекомендации по введению новых санитарных норм к условиям и организации обучения для школьников с ограниченными возможностями и мнение родителей.

Наталья Николаевна отметила, что решение потребовало от педагогических коллективов большой подготовительной работы. К пятидневке готовились даже не один год. Уточнялись многие нюансы, в том числе возможность для школьников в комфортном режиме совмещать учебу в школе с занятиями в учреждениях дополнительного образования.

Этих учреждений в небольшом Радужном – три, и они самой разной направленности: музыкальной, эстетической, художественной, спортивной. В итоге решено учиться 5 дней, начиная с 8 часов утра.

Вольные суббота-воскресенье в Радужном стали возможны и ещё по одной причине: здесь все школы работают только в одну смену. К этому достижению закрытый город пришёл также довольно давно.

фото: Tv7.md