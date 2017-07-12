В Петушинском районе столкнулись три грузовика

По информации УГИБДД по Владимирской области, в 6 часов утра на 119-м километре федеральной трассы М7-Волга произошла дорожная авария с участием трех фур. 58-летний водитель «Volvo», житель Чувашии, похоже, уснул за рулем и потерял управление.

На скорости он въехал в припаркованный на обочине автомобиль – грузовик марки «DAF», за рулем которого был 35-летний водитель. Впереди стоял еще один «DAF» – по инерции столкнувшиеся машины толкнули и его.

Водители двух грузовиков «DAF» не пострадали, а вот виновника аварии пришлось госпитализировать. Из-за этого ДТП на оживленной федеральной трассе образовалась огромная пробка.

В социальных сетях появилась информация еще об одном ДТП – в районе ремонтирующегося моста в Омутищах Петушинского района. Там в огороженную часть моста угодил молоковоз.

О пострадавших в ГИБДД информации нет. Зато из-за неловкого молоковоза образовался ещё один затор, и движение по трассе стало «томным»: люди часами простояли в пробке.

Кстати, в выходные на мосту через Содышку со стороны Юрьев-Польского тоже врезался в ограждение молоковоз. Он перегородил полдороги, и пробка тоже выдалась порядочная.