Из-за разногласий с женой гусевчанин остался без машины

На минувшей неделе сразу два жителя региона-33 остались без своих дорогих авто.

В первом случае, «Porsche Caenne» лишилась муромлянка, во втором – судебные приставы уже Фрунзенского района областного центра арестовали и отогнали на стоянку «Toyota Land Cruiser» 2006 г. в.

И если в первой истории машина была арестована в счет погашения многочисленных кредитов, то во второй – взыскательницей выступала бывшая супруга должника, решившая таким образом получить причитавшиеся ей денежные средства за раздел совместно нажитого имущества.

Само исполнительное производство было возбуждено в отделе судебных приставов Гусь-Хрустального района в июне текущего года, где зарегистрирован должник. Однако сам автомобиль находился во Владимире. Выяснилось, что гусевчанин передал право пользования транспортным средством своему сыну.

Наложить арест на имущество судебные приставы Гусь-Хрустального района поручили своим коллегам из областного центра, далее автомобиль требовалось передать на ответственное хранение взыскателю, то есть бывшей жене владельца.

Однако родственники должника, а именно его сын и брат, отказались передать автомобиль. Чтобы затруднить его эвакуацию, они даже попытались снять с нее колеса.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФССП, после продолжительного диалога на повышенных тонах сторонам удалось прийти к некому компромиссу: автомобиль изъяли, но отправили не в Гусь-Хрустальный, где проживает взыскательница, а на одну из автомобильных стоянок областного центра. Ответственным хранителем назначен сын должника, но без права пользования арестованным имуществом.

Кому достанется в итоге «Тойота», решит суд.

Фото: http://r25.fssprus.ru/news&year=2015&page=11?year=2015&month=2