Борьба с незаконной торговлей напоминает бой с ветряными мельницами

Торгуют на Батурина вдоль дороги, на тротуарах на Суздальском проспекте, улице 850-летия, проспектах Строителей и Ленина, Балакирева и Полины Осипенко, Северной и Мира. Запрещенной торговлей охвачены все магистральные улицы.

Продажа идет бойкая, с лавочек, ящиков, раскладушек, деревянных поддонов. Магазинных весов нет и в помине, товар взвешивают на безменах и кухонных весах. Цены нарисованы фломастером на клочках картона.

Народ постоянно останавливается у самодельных прилавков, охотно берёт фрукты и овощи. На вопрос «почему?» покупатели отвечают одно и то же: «здесь дешевле», «здесь удобнее – по пути». А торговцы утверждают, что на рынки их не пускают, а по закону торговать на улицах не дают.

Уличная нестационарная торговля во Владимире давно запрещена. Но запреты эти постоянно нарушаются. Помимо того, что никто из уличных торговцев не платит ни за место, ни налогов с продаж, так они ещё и не имеют никаких сопроводительных документов на продукцию: ни санитарных проверок, ни сертификатов качества. Да и сами продавцы торгуют без медкнижек.

И речь ведь, в первую очередь не о бабушках – с этими ещё ладно. Торгуют ведь с машин, с фур, из «недр» гаражей.

Каждый день чиновники из управления потребительского рынка, управления экономической безопасности, районных администраций, а также руководители КТОСов выходят совместно с полицейскими на одни и те же улицы. Составляют протоколы, проводят разъяснительную беседу.

– Изымать товар мы не имеем права. Протоколы направляем в областную комиссию на рассмотрение. Штрафы назначают 800-1200 рублей, хотя максимум по статье – 2000 рублей. А что толку – всё равно нарушители их не платят. У некоторых уже по 30 квитанций накопилось. А они снова на том же месте на улице, – сетуют чиновники.

Владимирская мэрия вновь планирует открыть ярмарку на Батурина, напротив бывшей автобусной станции, в надежде, что часть уличных торговцев уйдет туда. Но из практики прошлого года понятно, что на парковку пойдёт разве только часть тех, кто торгует с машин на Сакко и Ванцетти. Остальные останутся ловить покупателей на «проходных» местах.

Фото: http://www.zr.ru/d/story/e3/900835/tass_5270087.jpg