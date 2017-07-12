Владимирцев приглашают заняться фитнесом на улицах города

Сегодня вечером отдохнуть с пользой для здоровья можно у развлекательного комплекса “Руськино” и в молодежном сквере. В 18.00 в Добром пройдет мастер-класс по смешанным современным танцевальным стилям от преподавателей студии танцев “Не ангелы”. В это же время в молодежном сквере начнется занятие по йоге.

В четверг танцевальные проекты переедут в сквер Липки и центральный парк культуры и отдыха. В 18.00 и там, и там можно будет станцевать зумбу. В 19.00 в “восьмисотке” стартует тренировка по SH’BAM (кардио-тренировка с элементами популярных танцевальных стилей).

В пятницу заняться зумба-фитнесом можно будет в 18.00 у здания областного суда на проспекте Ленина. А после тренировки владимирцев ждут на открытом кинопоказе. В 21.30 на Никитском бульваре покажут приключенческую комедию “Невероятные приключение итальянцев в России”.

Также управление по делам молодежи напоминает, что в парке Пушкина работает прокат спортивного инвентаря. Каждый будний день с 16.00 здесь можно покататься на велосипеде, роликах или самокате, поиграть в бадминтон, настольный теннис и шахматы.

Фото: https://vk.com/letovgorode33