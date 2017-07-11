РСХБ учредил номинацию «Лучший сельскохозяйственный проект» премии «ОПОРЫ РОССИИ» «Бизнес-Успех»

Ее организаторами которой выступают Общероссийская общественная организация «ОПОРА РОССИИ», Общественная палата РФ и Агентство стратегических инициатив. Номинация «Лучший сельскохозяйственный проект» направлена на поддержку лучших проектов малых и средних предприятий в области АПК.

Региональные этапы премии проходят в ходе серии бизнес-форумов для представителей сегмента малого и среднего предпринимательства. На форумах представители Банка также выступают в качестве спикеров в рамках дискуссионных сессий по приоритетным направлениям развития МСП и знакомят делегатов с предложениями РСХБ для предприятий сегмента малого и среднего предпринимательства.

В текущем году представители Банка приняли участие в форуме для представителей МСП Приволжского федерального округа, который состоялся в г. Чебоксары. До конца года аналогичные деловые мероприятия пройдут в 7 городах России: Калининграде, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Красноярске, Тюмени, Воронеже и Пятигорске.

«Россельхозбанк является одним из лидеров российского рынка кредитования малого и среднего предпринимательства и обладает значительными компетенциями и опытом в данной сфере. В ходе региональных конференций специалисты Банка ознакомят фермеров из всех федеральных округов с актуальными финансовыми программами, поделятся успешными кейсами в организации успешных сельскохозяйственных проектов, ответят на все интересующие вопросы. Уверена, что участие Банка в совместных мероприятиях с «ОПОРОЙ РОССИИ» будет содействовать дальнейшему развитию отечественного МСП, а также повышению его привлекательности для желающих начать свой бизнес», – отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.