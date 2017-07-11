В смерти 15-летнего боксера усмотрели вину тренера

Трагедия в спортивном центре «Молодежный» произошла в ноябре прошлого года. Во время турнира по боксу умер 15-летний подросток.

Напомним, что юный боксер пропустил несколько ударов в голову и после второго нокдауна почувствовал себя плохо. Бой был прекращен. Врачи, дежурившие на соревновании, попытались оказать ему первую помощь. Прибывшим на место медикам реанимировать подростка не удалось: мальчик скончался в реанимобиле.

Причиной смерти мальчика эксперты назвали остро возникшую черепно-мозговую травму на фоне имевшейся патологии сосудов головного мозга и сердечной деятельности.

Как выяснило следствие, состояние здоровья мальчика требовало особого внимания в связи с перенесенной им несколько лет назад серьезной травмой головы. Мальчик пострадал в ДТП в 2010 году, некоторое время он находился в коме. После травмы ребенок вел активный спортивный образ жизни, в 2013 году начал заниматься боксом и кикбоксингом. Родные подростка поддерживали сына и не настаивали на периодическом и тщательном медицинском осмотре ребенка.

В конце октября прошлого года накануне турнира по боксу к тренеру СДЮСШОР № 7 обратился коллега с просьбой содействовать в прохождении его воспитанниками медицинского освидетельствования и оформлении документов для допуска юношей к соревнованиям.

Осознавая, что для качественного и полноценного медицинского обследования времени нет, тренер с 50-летним стажем работы пошел на подлог.

«На бланках заявок с недостоверными печатями и отметками врачей он оформил допуски к соревнованиям на несколько юношей, заверив документы недействующей печатью «ДЮСШОР № 7». Подложные документы о состоянии здоровья спортсменов, в том числе на 15-летнего школьника, были поданы в мандатную комиссию турнира по боксу», – сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Тренер спортшколы осознал свою вину, искренне просил прощения у родителей умершего мальчика. Приговором Ленинского районного суда осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 8 месяцев.

В Следственном комитете также рассказали, что городской администрацией принято обновленное положение о порядке проведения соревнований с повышенными требованиями к критериям и оценке состояния здоровья несовершеннолетних, получающих дополнительное (спортивное) образование. По итогам служебных проверок к строгой дисциплинарной ответственности привлечено пять должностных лиц.

Фото: https://janmilld.files.wordpress.com/2013/04/handskar.jpg