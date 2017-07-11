На федеральной трассе женщину сбили две машины

Авария произошла вчера ночью в Судогодском районе на южном обходе города Владимира. Женщина, на вид ей было 30-40 лет, перебегала дорогу в неположенном месте.

Сначала несчастную сбила «ГАЗель», за рулем которой был 33-летний житель Нижегородской области. От удара женщину отбросило на «ВАЗ-21124», ехавший попутно в соседней полосе. За рулем отечественной легковушки был 28-летний житель Татарстана.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.