На федеральной трассе женщину сбили две машины

В ГИБДД пока нет данных о личности погибшей

989 0
989 0

Авария произошла вчера ночью в Судогодском районе на южном обходе города Владимира. Женщина, на вид ей было 30-40 лет, перебегала дорогу в неположенном месте.

Сначала несчастную сбила «ГАЗель», за рулем которой был 33-летний житель Нижегородской области. От удара женщину отбросило на «ВАЗ-21124», ехавший попутно в соседней полосе. За рулем отечественной легковушки был 28-летний житель Татарстана.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

 

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы