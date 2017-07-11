Аспиранты ВлГУ искали аммиак в темной комнате

Соревнования прошли в начале июля на полигоне автозавода ГАЗ «Березовая пойма» в Нижнем Новгороде. В них приняли участие 19 студенческих команд ведущих вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани, Коврова, Оренбурга, Самары и Санкт-Петербурга. Владимир представляла команда аспирантов ВлГУ Le Talo. Участники представили свои наработки робототехнических систем, которые могут в перспективе найти свое практическое применение.

Наши ребята заявили о себе в номинации «Воздушная химическая лаборатория». Конкурсанты разработали беспилотную летающую систему, способную проводить в темном помещении химический анализ воздуха на предмет загрязнения опасными веществами, в частности, аммиаком. “Темная комната”, по задумке организаторов, представляла собой небольшую конструкцию без источников искусственного или естественного освещения. Оператор контролировал движение коптера исключительно посредством видеоочков. Показания с датчиков фиксировались в запоминающее устройство бортовой аппаратуры с возможностью их обработки после выключения питания системы.

По словам владимирских аспирантов, самым сложным оказалось влететь в «темную комнату» и вылететь из нее, потому что высота «окна» составляла всего один метр, прямой визуальный контакт с беспилотником отсутствовал, а на улице бушевал дождь и ветер. Владимирский оператор успешно преодолел все препятствия и победил опытных участников из других команд.

Также в рамках конкурса аспиранты ВлГУ Александр Гамаюнов и Егор Притоцкий защитили проект инновационной разработки «Комплекс для автономного мониторинга местности». Он представляет собой зарядную станцию для автономного беспилотника и систему удаленного управления им через различные интерфейсы, а также оперативной передачи видео- и фотоинформации.