Владимирцам расскажут, как добиться ремонта дорог

Сегодня в 10:00 начнется первая онлайн-лекция ОНФ, на которой руководитель проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев в прямом эфире расскажет, как добиться ремонта дороги в своем регионе.

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Напомним, что Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил водителям области внести свои предложения по ремонтным работам, заполнив «Карту убитых дорог». Самые активные, судя по всему, живут во Владимире и ездят по его дорогам. На карте уже отмечены участки на улице П. Осипенко, Лакина (трасса М7), Б. Нижегородской, Сакко и Ванцетти, Безыменского, в Загородном парке и других. Об этом «Призыв» писал здесь.

Общественники возлагают на карту большие надежды. В ОНФ сообщили, что информация переходит в кабинеты чиновников, которые корректируют свои планы с оглядкой на убитые дороги.